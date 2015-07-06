日本经济：中部东海地区经济将转向“扩张”--央行名古屋分行经理梅森彻

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京7月6日 - 日本央行名古屋分行经理梅森彻周一表示，在没有外部冲击的条件下，东海(Tokai)地区的经济预计将在不久的将来由“复苏”转为“扩张”。
梅森彻在一新闻发布会上表示，出口和本土汽车销量一直低迷，但可能会好转。
“经济前景所面临的最大风险是海外形势以及其对市场的影响，”他说。梅森彻还表示，公司还面临来自于劳动力短缺的风险，因其生产线很难招募到临时工。
名古屋分行负责监测东海地区的经济，丰田汽车的总部位于该地区。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。