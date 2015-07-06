日本经济：中部东海地区经济将转向“扩张”--央行名古屋分行经理梅森彻

路透东京7月6日 - 日本央行名古屋分行经理梅森彻周一表示，在没有外部冲击的条件下，东海(Tokai)地区的经济预计将在不久的将来由“复苏”转为“扩张”。

“经济前景所面临的最大风险是海外形势以及其对市场的影响，”他说。梅森彻还表示，公司还面临来自于劳动力短缺的风险，因其生产线很难招募到临时工。