更新版 1-台湾货币市场：提存期首日短率大致平稳，资金充沛令债券附买回高位略下移

* 提存期第一个交易日，资金充沛短率持稳 * 发票量小但资金多，即使压低利率能买的票量亦不多 * 债券附买回利率略走低 (新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节) 记者 罗两莎 路透台北7月6日 - 台湾银行间短率周一持续平稳。银行的资金调人士表示，因今日是 提存期的第一个交易日，市场上的资金非常多，大家几乎都不缺钱，今日到单大都续做，利 率持稳。 大型公股银行资金调度人员指出，由于今天是月初，市场上资金非常宽松，拆借利率几 乎不会动，与上礼拜的水准一致；在钱很多、大家又都不缺钱的情况下，今天拆入者很好拿 钱，但市场新增需求不多，大都只是续做。 〞今天钱很多，要钱的同业来拿钱都可以拿到，利率也跟之前一样。”一位大型公股银 行资金调度人员说。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.388% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.388-0.440% 0.380-0.450% --两周拆款利率区间 0.400-0.460% 0.395-0.460% **短票利率续处低档** 在短票方面，交易员表示，因发票量不大，加上票券商不缺钱，不急着把票卖出来，因 此市场上短票的需求大于供给，今天多家银行都说找不到票可以买，即使有买到，量也不多 。 也有交易员指出，因钱多票量又有限，即使压低利率，能买到的票也不多。 〞今天很惨、很惨，都买不到票，只能给央行了，否则就要烂在帐上了。〞另一中型民 营银行交易员说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，大致同于上日。 台湾央行将于周五标售200亿台币两年期定存单。上月的标售利率在0.698%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 557%，前日在0.558%；上日成交量136.27亿台币，前日94.21亿台币。 台湾央行周一公布，共发行3,615.5亿台币存单，与今日存单到期金额3,272.50亿相较 ，存单发行余额增343亿。 央行本周定期存单到期总额为9,814.70亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周二 1,101.00亿，周三1,993.00亿；周四1,432.20亿以及周五2,016.00亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为0亿台币，累积超额准备为517亿台币、加计 前期1%的超额准备为2,043亿台币。 **RP市场利率区间高位走低** 债市附买回(RP)市场方面，证券商表示，今天状况与上周差不多，但今天是期初，钱都 出来了，因此，早上即陆续听到有人来要券，足见大家手上的钱都很多。 票券商则表示，今天市场上的钱还是很多，出现券不够卖的情况，但手上还是有留一些 公债，以附万一有资金需求时可用公债到市场上调钱。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在在0.52-0.53%；10天期以上公司债 RP主要成交在0.62-0.63%，利率区间高位略下移。 本周的债券交割日程大致为：周二(7日)交割Malayan Banking Berhad美元债共1.6亿美 元，周五(10日)远鼎投资交割36亿台币公司债。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率大致则持平，极短天期利率在0.42%，其 余在0.45%-0.47%；公司债新承做附买回利率极短天期在0.46%，其余在0.48-0.50%。此部分 的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 高洁如/杨淑祯)