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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 17:48 BJT

香港个股：海通国际称获母公司增持3,800万股股份

路透香港7月6日 - 香港本地券商--海通国际 周一称，其控股股东海通证券 今天在市场上购入该公司3,800万股股份，持股量升至58.16%。

公司的声明未有透露海通证券增持的每股作价，以海通国际今天最低4.55港元及最高6.35港元的平均价5.45港元计算，上述股份价值约2.07亿港元。

海通证券透过其全资附属公司海通国际控股，持有海通国际。

港股今天大幅下挫，海通国际收低12.96%，报5.24港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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