香港个股：海通国际称获母公司增持3,800万股股份

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月6日 - 香港本地券商--海通国际 周一称，其控股股东海通证券 今天在市场上购入该公司3,800万股股份，持股量升至58.16%。
公司的声明未有透露海通证券增持的每股作价，以海通国际今天最低4.55港元及最高6.35港元的平均价5.45港元计算，上述股份价值约2.07亿港元。
海通证券透过其全资附属公司海通国际控股，持有海通国际。
港股今天大幅下挫，海通国际收低12.96%，报5.24港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。