重温稿-中国经济：总体处于合理区间，有望延续近期好转态势--国家统计局

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京7月6日 - 中国国家统计局新闻发言人盛来运表示，从经济增长、就业、物价、国际收支等公认的衡量宏观经济运行状况的指标来看，今年以来国民经济运行总体处于合理区间。随着前期出台的各项稳增长政策和改革措施效果的进一步显现，国民经济有望延续近期的好转态势。
统计局官网刊登他的话称，但也必须看到，受周期性因素、结构性矛盾和体制性矛盾的掣肘，当前主要指标好转的程度仍是初步的，对经济下行压力仍不可掉以轻心，夯实经济企稳基础、确保实现全年增长目标仍需付出艰辛努力。
他提到，去年下半年以来，针对新常态下经济运行中出现的新情况新问题，国务院采取了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生的宏观调控政策和重大改革措施。从近几个月主要指标的走势看，政策效果已初步显现，经济运行中出现了若干积极变化。
包括主要经济指标呈现回暖迹象，经济结构继续优化。高技术产业增长较快，占工业比重进一步提高，新业态新产品引领作用明显。“互联网+”继续迅猛发展等。
盛来运表示，随着前期出台的各项稳增长政策和改革措施效果的进一步显现，国民经济有望延续近期的好转态势。
中国将于7月中旬公布包括GDP在内的二季度宏观经济数据。学界普遍预测二季度GDP破七或是大概率事件。
中国最新公布的6月官方制造业采购经理人指数(PMI) 持平于上月的50.2，连续四个月位于荣枯线上方，新订单等多个分项指标均指向需求疲软，同日公布的汇丰制造业PMI虽有小幅回升，但仍处于荣枯线下方。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。