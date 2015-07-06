重温稿-台湾央行：拟开放金融机构发行外币定存单，预计最快8月底推出

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 银行发外币NCD需提存款准备金
* 外币NCD不得连结衍生性金融商品
* 人民币存单最低发行50万，8月底上路
路透台北7月6日 - 台湾央行周一表示，拟开放金融机构发行人民币定存单最低发行额为50万元人民币，美元及欧元最低发行额各为10万美元/欧元，日圆定存单最低发行额为1,000万日圆。最快将在8月31日上路。
依据央行公布的〞银行发行外币可转让定期存单管理要点草案〞，外币定存单的发行期限为最短一周以上，最长则是一年以下。在税制方面，个人购买的话是10%分离课税、企业预扣10%的税后并入营所税课征，外国人则是15%的分离课税。
央行外汇局长颜辉煌说，〞银行发行外币NCD必须提存款准备金，现行是0.125%，且不得连结衍生性金融商品。〞他并提醒，外币NCD不纳入存款保险的范围。
他表示，第一阶段（2015年8月31日）：DBU可发行固定利率外币NCD，惟仅能透过票券商登录于集中保管结算所。
第二阶段（2016年1月4日）：DBU可发行固定利率或浮动利率外币NCD，并得由发行银行透过票券商或自行登录于集中保管结算所。
在发行形式方面，他说，外币NCD是采无实体发行，并须登录于集中保管结算所。次级市场买卖则须透过票券商。至于发行的利率则由发行银行自行订定（得为固定或浮动）。
而保管交割方面，央行指出，透过外币结算平台与集中保管结算所帐簿划拨作业，采款券同步交割（DVP）机制。此外，在质借或抵押部分则得以本人持有的外币NCD办理质借或征提为自行授信担保品。
此外，在次级市场方面，央行表示，依票券金融法第23条规定，由金管会在会商央行后订定；但央行已建议金管会，各币别最低买卖金额为：美元一万美元；欧元一万欧元；而人民币5万人民币及日圆100万日圆。
据不愿透过名称的央行官员说，初步了解，包括中国银行 、交通银行 及建设银行 等三家陆资银行台北分行均有意愿发行人民币定存单；另渣打和国泰世华及台湾银行等亦有意发行美元或是人民币NCD。(完) (记者 罗两莎; 审校 董永年/杨淑祯)
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