国际油市：亚洲燃料油现货价差改善，因套利船货流入量料减少

路透新加坡7月6日 - 亚洲指标燃料油现货价差周一上涨，交易商称，因7月和8月流入新加坡的套利船货预计减少。

路透数据显示，180-cst燃料油较新加坡报价的价差每吨上涨2.42美元，至负3.33美元。

有交易商指出，供应继续令市场承压，不过7月和8月流入的套利船货预计将减少，应会在稍晚时候提振市场信心。

“我持偏空看法，因为供应过剩的同时，全球还有太多的利空消息，”一位新加坡的交易员说。

另一位消息人士称，继上月交易量刷新纪录高位后，新加坡的作业纠纷仍在持续。

早前有交易商称，对船货装运延误的投诉导致至少两家公司被暂时禁止参与普氏每日的收市估价程序。

现货市场达成三笔交易：

嘉能可向KIB Energy出售4万吨180-cst燃料油，船期为8月1-5日，价格为每吨322美元。

嘉能可向KIB Energy出售4万吨180-cst燃料油，船期为7月26-30日，价格为每吨321美元。

兴隆从卢克石油(Lukoil)买入2万吨380-cst燃料油，船期为7月21-25日，价格为每吨314美元。(完)

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