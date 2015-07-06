国际油市：亚洲航煤价差跌至五年半低点

路透新加坡7月6日 - 亚洲航煤价差跌至五年半低点，交易员表示因 供给继续涌入市场，而运费居高不下令船货滞留在亚洲。 路透数据显示，航煤价差下跌0.35美元至每桶较新加坡报价贴水1.05 美元，为2009年12月12日以来最低。 行业消息人士称，一艘从新加坡装运的航煤船货在普氏交易时段成交 ，为5月中旬来首此。 印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)出售了4万吨8 月10-12日船期的航煤给道达尔，价格为每桶较新加坡报价贴水约1.80美 元。 交易员称这比7月中旬一艘卖给维多的船货价格低出了25%，反映出航 煤的基本面疲弱。 交易员并表示，高运费也基本上令航煤船货滞留在亚洲之内，推高了 供给。 中国大连西太平洋石油化工有限公司出售了一艘8月中旬装运的柴油 船货，此前出售了一批7月船货给中石化。 交易员表示，有越来越多的中国柴油出口在涌向市场，预计只有在8 月中旬中国南海的年度渔禁解除时形势方能好转。 不过斯里兰卡继续采购现货，同时等待定期合同签订，给予市场一定 的喘息空间。 现货交易方面，永顺油品(Winson Oil)以每桶较新加坡7月8-14日平 均报价贴水0.30美元的价格，向道达尔出售15万桶含硫500ppm、船期为7 月23-27日的柴油船货。 BP以每桶较新加坡7月23-29日平均报价贴水1美元的价格，向来宝集 团出售11万桶船期为7月24-28日的航煤船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋；; 审校 白云)