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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 19:03 BJT

国际油市：亚洲航煤价差跌至五年半低点

路透新加坡7月6日 - 亚洲航煤价差跌至五年半低点，交易员表示因
供给继续涌入市场，而运费居高不下令船货滞留在亚洲。
    
    路透数据显示，航煤价差下跌0.35美元至每桶较新加坡报价贴水1.05
美元，为2009年12月12日以来最低。
    
    行业消息人士称，一艘从新加坡装运的航煤船货在普氏交易时段成交
，为5月中旬来首此。
    
    印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)出售了4万吨8
月10-12日船期的航煤给道达尔，价格为每桶较新加坡报价贴水约1.80美
元。
    
    交易员称这比7月中旬一艘卖给维多的船货价格低出了25%，反映出航
煤的基本面疲弱。
    
    交易员并表示，高运费也基本上令航煤船货滞留在亚洲之内，推高了
供给。
    
    中国大连西太平洋石油化工有限公司出售了一艘8月中旬装运的柴油
船货，此前出售了一批7月船货给中石化。
    
    交易员表示，有越来越多的中国柴油出口在涌向市场，预计只有在8
月中旬中国南海的年度渔禁解除时形势方能好转。
    
    不过斯里兰卡继续采购现货，同时等待定期合同签订，给予市场一定
的喘息空间。
    
    现货交易方面，永顺油品(Winson Oil)以每桶较新加坡7月8-14日平
均报价贴水0.30美元的价格，向道达尔出售15万桶含硫500ppm、船期为7
月23-27日的柴油船货。
    
    BP以每桶较新加坡7月23-29日平均报价贴水1美元的价格，向来宝集
团出售11万桶船期为7月24-28日的航煤船货。(完)
        
      
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 (编译 王洋；; 审校 白云)

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