东南亚股市：多数收跌，受希腊债务忧虑和外资卖超拖累

路透曼谷7月6日 - 主要东南亚股市周一下滑，因希腊债务忧虑和资 本流出构成压力，菲律宾股市跌至一个月低点附近，而马来西亚股市则在 一周底部附近交投，因一项与该国总理有关的贿赂指控带来担忧。 菲律宾证交所表示，外资在该国股市卖超4.18亿披索。Ayala Land<A LI.PS>和Globe Telecom 将指标股指 拉低至6月10日以来 的最低收盘水平。 明日菲律宾将公布通胀数据，预计会显示该国通胀率仍保持在低于央 行目标区间的水准，给予政策制定者在必要时降息的空间。 马来西亚股市 跌1%至1,717.05，创下6月30日以来最低收盘位 。外资卖超1.99亿马币。马币 今日走弱至16年最低。 马来西亚两大主要反对党周日要求议会召开紧急会议，讨论总理纳吉 布的前途问题；马来西亚国有基金1MDB的腐败调查与纳吉布有关的报导导 致情势紧张。《华尔街日报》周五报导称，调查人员追踪到近7亿美元被 存入纳吉布的私人账户。 印尼股市 和泰国股市 均下跌逾1%；交易所数据显示， 外资分别在两个股市卖超1,745亿卢比(1,300万美元)和14.2亿泰铢(4,200 万美元)。 新加坡股市 收低0.3%，收复早盘大部分跌幅，受益于Singap ore Telecoms 等大盘股的反弹。 越南股市 则连续第三日攀升。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 388.47 -4.43 -1.13 -5.43 410.77 新加坡 3332.94 -9.79 -0.29 -0.96 3365.15 马来西亚 1717.05 -17.19 -0.99 -2.51 1761.25 泰国 1473.23 -16.36 -1.10 -1.63 1497.67 印尼 4916.74 -66.17 -1.33 -5.93 5226.95 菲律宾 7455.15 -80.15 -1.06 +3.11 7230.57 越南 625.22 8.79 +1.43 +14.59 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 王颖)