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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 19:32 BJT

东南亚股市：多数收跌，受希腊债务忧虑和外资卖超拖累

路透曼谷7月6日 - 主要东南亚股市周一下滑，因希腊债务忧虑和资
本流出构成压力，菲律宾股市跌至一个月低点附近，而马来西亚股市则在
一周底部附近交投，因一项与该国总理有关的贿赂指控带来担忧。
    
    菲律宾证交所表示，外资在该国股市卖超4.18亿披索。Ayala Land<A
LI.PS>和Globe Telecom 将指标股指 拉低至6月10日以来
的最低收盘水平。
    
    明日菲律宾将公布通胀数据，预计会显示该国通胀率仍保持在低于央
行目标区间的水准，给予政策制定者在必要时降息的空间。
    
    马来西亚股市 跌1%至1,717.05，创下6月30日以来最低收盘位
。外资卖超1.99亿马币。马币 今日走弱至16年最低。
    
    马来西亚两大主要反对党周日要求议会召开紧急会议，讨论总理纳吉
布的前途问题；马来西亚国有基金1MDB的腐败调查与纳吉布有关的报导导
致情势紧张。《华尔街日报》周五报导称，调查人员追踪到近7亿美元被
存入纳吉布的私人账户。 

    印尼股市 和泰国股市 均下跌逾1%；交易所数据显示，
外资分别在两个股市卖超1,745亿卢比(1,300万美元)和14.2亿泰铢(4,200
万美元)。
    
    新加坡股市 收低0.3%，收复早盘大部分跌幅，受益于Singap
ore Telecoms 等大盘股的反弹。
    
    越南股市 则连续第三日攀升。  
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   388.47    -4.43   -1.13  
 -5.43   410.77
    新加坡                   3332.94    -9.79   -0.29  
 -0.96  3365.15
    马来西亚                  1717.05   -17.19   -0.99  
 -2.51  1761.25
    泰国                      1473.23   -16.36   -1.10  
 -1.63  1497.67
    印尼                      4916.74   -66.17   -1.33  
 -5.93  5226.95
    菲律宾                     7455.15   -80.15   -1.06  
 +3.11  7230.57
    越南                        625.22     8.79   +1.43  
+14.59   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋; 审校 王颖)

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