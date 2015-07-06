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市场报道 | 2015年 7月 6日 星期一 21:40 BJT

美国热股：Barron's文章称哈雷戴维森股价有望涨30%，周一盘初小跌

路透7月6日 - Barron's 7月6日刊报导称，哈雷戴维森(Harley-Davidson) 今年的营收因为美元强劲而受到打击，但公司的大规模股票回购计划和成本基础削减有望将其股价推高30%。

哈雷戴维森股价上周四收报56.03美元，周一盘初约跌0.2%。(完)

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