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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 20:35 BJT

国际油市：亚洲石脑油供应依然充裕，汽油裂解价差上涨

路透新加坡7月6日 - 亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点每桶79.95美
元，交易商称因市场供应依旧十分终于，卖家前景看淡。
    
    韩国LG化学据悉已买入至少一批8月上半月的石脑油船货，成本加运
费价格为较日本报价每吨贴水2美元。
    
    路透数据显示，这为自1月20日以来韩国通过投标成交的最低现货价
。
    
    印度的石脑油价格大多也回落至数月低点。
    
    印度斯坦石油公司(HPCL)最多售出3万吨石脑油，船期为7月22-24日
，装运地点在Vizag，离岸价格(FOB)为较中东报价每吨升水近16美元，为
HPCL三个多月来的最低价。
    
    Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向道达尔售出
5.5万吨石脑油，船期是8月7-9日，装运低点在New Mangalore，离岸价格
(FOB)为较中东报价每吨升水15-17美元。
    
    亚洲汽油裂解价差涨至三日高点每桶14.26美元，因台湾的炼厂检修
可能损及供应。
    
    新加坡兴隆向联合石化售出5万桶现货92号汽油，船期为7月26-30日
，价格为每桶73.60美元。
    
    PTT向托克售出一批95号汽油，船期为7月21-25日，价格为每桶76/90
美元。(完)
   
      
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 (编译 白云; 审校 王洋)

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