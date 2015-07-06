国际油市：亚洲石脑油供应依然充裕，汽油裂解价差上涨

路透新加坡7月6日 - 亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点每桶79.95美 元，交易商称因市场供应依旧十分终于，卖家前景看淡。 韩国LG化学据悉已买入至少一批8月上半月的石脑油船货，成本加运 费价格为较日本报价每吨贴水2美元。 路透数据显示，这为自1月20日以来韩国通过投标成交的最低现货价 。 印度的石脑油价格大多也回落至数月低点。 印度斯坦石油公司(HPCL)最多售出3万吨石脑油，船期为7月22-24日 ，装运地点在Vizag，离岸价格(FOB)为较中东报价每吨升水近16美元，为 HPCL三个多月来的最低价。 Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向道达尔售出 5.5万吨石脑油，船期是8月7-9日，装运低点在New Mangalore，离岸价格 (FOB)为较中东报价每吨升水15-17美元。 亚洲汽油裂解价差涨至三日高点每桶14.26美元，因台湾的炼厂检修 可能损及供应。 新加坡兴隆向联合石化售出5万桶现货92号汽油，船期为7月26-30日 ，价格为每桶73.60美元。 PTT向托克售出一批95号汽油，船期为7月21-25日，价格为每桶76/90 美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)