更正-国际油市：亚洲石脑油供应依然充裕，汽油裂解价差上涨

(更正：因英文原文有误，内文第一段应为...石脑油裂解价差跌至两日低点“每吨”79.95美元，非“每桶”；并改正第一段中错字)

路透新加坡7月6日 - 亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点每吨79.95美元，交易商称因市场供应依旧十分充裕，卖家前景看淡。

韩国LG化学据悉已买入至少一批8月上半月的石脑油船货，成本加运费价格为较日本报价每吨贴水2美元。

路透数据显示，这为自1月20日以来韩国通过投标成交的最低现货价。

印度的石脑油价格大多也回落至数月低点。

印度斯坦石油公司(HPCL)最多售出3万吨石脑油，船期为7月22-24日，装运地点在Vizag，离岸价格(FOB)为较中东报价每吨升水近16美元，为HPCL三个多月来的最低价。

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向道达尔售出5.5万吨石脑油，船期是8月7-9日，装运低点在New Mangalore，离岸价格(FOB)为较中东报价每吨升水15-17美元。

亚洲汽油裂解价差涨至三日高点每桶14.26美元，因台湾的炼厂检修可能损及供应。

新加坡兴隆向联合石化售出5万桶现货92号汽油，船期为7月26-30日，价格为每桶73.60美元。

PTT向托克售出一批95号汽油，船期为7月21-25日，价格为每桶76/90美元。(完)

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