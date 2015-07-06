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市场报道 | 2015年 7月 6日 星期一 21:40 BJT

美国股市：开低，受希腊债务危机恶化影响

路透7月6日 - 美国股市周一低开，此前希腊在周末公投中反对救助计划条款，导致其作为欧元区成员国的地位所面临的不确定性升高。

道琼工业指数 下跌77.66点，或0.44%，报17,652.45点，标普500指数 跌11.25点，或0.54%，报2,065.53点，Nasdaq综合股价指数 下跌41.29点，或0.82%，报4,967.92'点。(完)

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