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货币新闻 | 2015年 7月 6日 星期一 23:07 BJT

USDA报告：7月2日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月6日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 07/02/2015 06/25/2015 06/25/2015 07/03/2014

初值 修正值 前值

小麦 368,818 360,592 316,515 481,921

燕麦 0 100 100 0

大麦 0 1,273 1,273 347

玉米 839,324 1,041,387 1,040,514 1,263,667

高粱 367 103,328 102,912 65,051

大豆 197,441 296,860 296,860 92,698

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 1,608,356 2,332,901

燕麦 100 100

大麦 3,943 4,642

玉米 36,767,363 39,124,689

高粱 7,530,534 3,634,671

大豆 48,084,204 42,694,747

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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