USDA报告：7月2日止当周美国农作物出口检验报告(表)

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透7月6日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 07/02/2015 06/25/2015 06/25/2015 07/03/2014
初值 修正值 前值
小麦 368,818 360,592 316,515 481,921
燕麦 0 100 100 0
大麦 0 1,273 1,273 347
玉米 839,324 1,041,387 1,040,514 1,263,667
高粱 367 103,328 102,912 65,051
大豆 197,441 296,860 296,860 92,698
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 1,608,356 2,332,901
燕麦 100 100
大麦 3,943 4,642
玉米 36,767,363 39,124,689
高粱 7,530,534 3,634,671
大豆 48,084,204 42,694,747
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。