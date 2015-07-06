全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各种船舶运价攀升

路透7月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，受各种船舶运价攀升提振。

乾散货运价指数上升10点，或1.24%，报815点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨17点，或1.36%，报1,266点。日均获利上升133美元，报9,253美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升19点，或2.09%，报927点。日均获利升147美元，至7,382美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 上涨1点，至361点。超灵便型船指数 上涨7点，报723点。(完)