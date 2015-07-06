金属期市：伦铜触及五个月低位，但没有因中国和希腊担忧出现恐慌

* 中国政府出台稳定股市的措施

* 希腊公投反对救助款条，未知希腊会否留在欧元区

* IMF称准备在有要求时援助希腊

路透伦敦7月6日 - 伦铜周一触及五个月低位，因希腊离退欧更接近一步，且最大铜消费国中国采取措施以阻止股市深跌，但铜市没有出现恐慌性抛售。

中国股市沪综指周一震荡收升2.4%，尾盘出现连续拉升。分析师指出，虽然监管层周末连续出台护盘托底的重磅利好促大盘高开，但主力资金入场购买蓝筹继而拉抬股指的传统做法可能没有对症下药，因此出现仅有大盘蓝筹上涨而中小个股普跌的情况。

在周日公投中，希腊民众投票反对债权人的救助条款，使希腊是否留在欧元区成疑。国际货币基金组织(IMF)称准备在有要求时援助希腊，这令投资者对希腊债务危机抱存一些希望。

三个月期铜 下滑至2月3日来最低5,520美元，之后缩减跌幅，收报5,590美元，下挫2.9%。

“目前市场有很多不利因素，即便不是供应过多，铜市也算是供应充足的，而且目前最大两个地区中国和欧元区的需求受不确定性拖累，所以市场走低，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至6月30日该周，对冲基金和货币经理增加其净空头头寸，反映铜市人气负面。

据来自国有冶炼商的消息人士以及一家国际贸易公司，中国的大型铜冶炼商已将第三季进口现货铜精矿的最低粗炼费下调了10%，因全球供给下降。 这消息限制铜价的跌幅。

期镍 收跌2.5%，报11,700美元。LME镍库存下降至456,450吨，延续6月初以来大部份时间出现的下行趋势。

期铝 收低1.5%，报每吨1,685美元，因担心供应过剩。

欧盟公报周六称，将对进口俄罗斯铝箔征收反倾销关税，因初步调查显示，在欧盟出售的铝箔低于正常市价。

期铅 盘中触及三个月低位1,730美元，收跌0.2%，报1,766美元。