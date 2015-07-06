芝加哥期市：CBOT玉米期货微幅收低，因升至六个月高位后有获利了结

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥7月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小跌，在玉米价格上周涨至数月来最高后，投资者获利了结。
玉米在尾盘缩减跌幅。
本周美国中西部部份地区将很可能迎来降雨，使该地区持续出现洪涝，部份农地仍有积水，损害作物生长及潜在收成。不过，一些预报称，长期天气预报显示天气将转乾。
美国政府将在周一稍后将公布作物生长报告，分析师预计报告将显示，美国玉米和大豆生长优良率下降，将为连续第四周下跌，因为美国东部和南部地区降雨过多，损害当地作物生长，另外降水冲走泥土中作物所需的养份。
美国农业部稍早表示，最新一周出口检验美国玉米83.9324万吨，略低于分析师85-100万吨预估区间的低端。
近月7月玉米合约 跌1-1/4美分，至每蒲式耳4.18-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为363,248口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。