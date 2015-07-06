芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因获利了结和能源市场走弱

路透芝加哥7月6日 - 美国大豆期货周一连续第三个交易日下跌，因在上周升至六个月高位后有获利了结，且受能源市场下跌拖累。

豆油在大豆类市场中跌幅最大，和能源市场一起走低。油价急跌，因希腊公投反对债权人的债务条款拖累全球股市下滑，且中国推出紧急措施支持股市。

过去的长周末，美国中西部大部份地区天气干燥，一些天气预报称，天气将改善，这令大豆市场压力加重。

不过，路透访查的分析师平均预期，美国农业部(USDA)在周一稍后公布的一周作物生长报告将显示，美国大豆生长优良率连续第四周下跌，因近期降水过多。

CBOT表示，7月大豆和豆粕合约没有交割，7月豆油合约总计有833口交割。

按计划，周一是谷物期货公开喊价交易的最后一日，也是电子交易时间较上日收市时间延迟五分钟，至1820 GMT的第一天。

7月大豆期货合约 收跌11-1/2美分，报每蒲式耳10.33-3/4美元。

7月豆粕合约 收低3美元，报每短吨354.4美元。7月豆油合约 跌0.72美分，报32.64美分。

今日CBOT大豆预估成交量为185,107口，豆粕为79,362口，豆油为110,613口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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