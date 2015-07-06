美股盘后：超微半导体营下调第二季营收预估，股价急挫7.7%

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透7月6日 - 超微半导体(AMD) 周一在盘后交易中急挫7.7%，之前该公司下调第二季营收预估，因个人电脑需求不及预期。
该公司称，截至6月27日的第二季营收料较首季减少约8%，之前的预期为下降3%，加减3%。
AMD首季营收为10.3亿美元。以之前的预估计算，该公司第二季营收应为9.991-9.691亿美元。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。