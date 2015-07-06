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市场报道 | 2015年 7月 7日 星期二 04:47 BJT

美股盘后：超微半导体营下调第二季营收预估，股价急挫7.7%

路透7月6日 - 超微半导体(AMD) 周一在盘后交易中急挫7.7%，之前该公司下调第二季营收预估，因个人电脑需求不及预期。

该公司称，截至6月27日的第二季营收料较首季减少约8%，之前的预期为下降3%，加减3%。

AMD首季营收为10.3亿美元。以之前的预估计算，该公司第二季营收应为9.991-9.691亿美元。(完)

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