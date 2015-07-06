版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 06:11 BJT

****日韩经济指标预测--7月7日-7月14日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
     
    7月6日当周    
    
    7月7日(二)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  6月         --      +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              5月  盈余15,420盈余13,264
    
    7月8日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                       5月         --      +9.3%
    0500 日本服务业景气判断指数                        6月         --       53.3
    2350 日本机械订单(较前月)                          5月      -5.0%      +3.8%
                     (较上年同期)                              +16.3%      +3.0%
    
    7月9日(四)
     --  韩国央行利率决议                              7月         --      1.50%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      6月         --      -3.5%
             进口物价(较上年同期)                                  --     -14.6%
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)                6月       持平      +0.3%
                               (较上年同期)                     -2.3%      -2.1%
    
    7月10日(五)
    0500 日本消费者信心指数                            6月         --       41.4
    
    7月13日当周
    
    7月13日(一)
    0430 日本工业生产(较前月)                       5月修正值      --      -2.2%
             产能利用指数(较前月)                      5月         --      -0.4%
    
    7月14日(二)
    2300 韩国失业率                                    6月         --       3.9%
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐