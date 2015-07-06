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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 06:16 BJT

****澳新经济指标预测--7月7日-7月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值 
    
    
    7月6日当周
    
    7月6日-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             6月        --          48
    
    7月7日(二)
    0430 澳洲央行利率决定                              7月     2.00%       2.00%
    
    7月8日(三)
    2245 新西兰电子卡零售销售额(较前月)                6月        --       +1.2%
                           (较上年同期)                           --       +3.2%
    
    7月9日(四)
    0130 澳洲就业人口(万人)                            6月   减少0.5     增加4.2
             全职就业人口(万人)                                   --    增加1.47
             就业参与率                                        64.7%       64.7%
             失业率                                             6.1%        6.0%
    
    7月10日(五)
    0130 澳洲自住房屋融资                              5月     -3.5%       +1.0%
             投资房屋融资                                         --       +2.6%
    
    7月13日当周
    
    7月13日(一)    
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    7月14日(二)
    0300 新西兰公债外资持有比例                       6月         --      63.0%
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                6月         --      正7.0
                          企业信心指数                            --        正7
    2245 新西兰食品价格指数                           6月         --      +0.4%(
完)

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