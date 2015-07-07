重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月6日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(重发：原表格误植为汇率表格，现重新贴入股票收盘报价表)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 80.23 -1.84 -2.24 2137458
京东 31.89 -1.24 -3.74 9617603
新浪 46.68 -5.89 -11.20 3818182
搜狐 50.54 -8.01 -13.68 1520944
网易 133.99 -10.94 -7.55 2034406
百度 189.03 -8.00 -4.06 4576579
台湾
台湾积体电路 22.94 -0.21 -0.91 1896273
联电 2.06 -0.03 -1.44 112740
日月光 6.54 -0.08 -1.21 334014
硅品精密 7.34 -0.13 -1.74 713278
和信超媒体 0.76 -0.06 -7.09 129002
友达 4.32 -0.15 -3.36 321361
中华电信 31.64 -0.16 -0.50 53482
台湾国际航电 43.30 -0.79 -1.79 1778925
香港
中国移动 62.66 -2.01 -3.11 263069
中国联通 14.66 -0.98 -6.27 155828
中国电信 56.66 -1.91 -3.26 18383
中芯国际 4.82 -0.46 -8.71 57105
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 76
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 张涛)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。