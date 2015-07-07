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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 08:20 BJT

重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月6日

(重发：原表格误植为汇率表格，现重新贴入股票收盘报价表)

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 80.23 -1.84 -2.24 2137458

京东 31.89 -1.24 -3.74 9617603

新浪 46.68 -5.89 -11.20 3818182

搜狐 50.54 -8.01 -13.68 1520944

网易 133.99 -10.94 -7.55 2034406

百度 189.03 -8.00 -4.06 4576579

台湾

台湾积体电路 22.94 -0.21 -0.91 1896273

联电 2.06 -0.03 -1.44 112740

日月光 6.54 -0.08 -1.21 334014

硅品精密 7.34 -0.13 -1.74 713278

和信超媒体 0.76 -0.06 -7.09 129002

友达 4.32 -0.15 -3.36 321361

中华电信 31.64 -0.16 -0.50 53482

台湾国际航电 43.30 -0.79 -1.79 1778925

香港

中国移动 62.66 -2.01 -3.11 263069

中国联通 14.66 -0.98 -6.27 155828

中国电信 56.66 -1.91 -3.26 18383

中芯国际 4.82 -0.46 -8.71 57105

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 76

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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