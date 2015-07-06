新西兰经济：第二季企业信心降至三年低点，更多企业预计利率下行

路透惠灵顿7月7日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第二季降至三年低点，因经济增长放缓打击了零售企业，而且企业削减了投资计划，与此同时更多的企业预计新西兰利率将进一步下行。

新西兰经济研究所(NZIER)的季度企业观点调查(QSBO)显示，净5%的受访企业预期总体业务状况将会改善，这一比例创下2012年6月以来最低，同时也远远低于前一季的23%。

NZIER表示，该数据意味着明年的经济增速依然低于3%。该研究所预计第二季经济增长2.6%，低于去年底3.5%的增速。

净25%的金融服务企业预期国内利率将在未来12个月内下降，上一季度则是净4%的企业预期降息。

NZIER经济学家Christina Leung在简报中说：“新西兰央行已经暗示该行重点放在增加需求以及确保总体通胀率向2%回归，有鉴于此，该行或仍有余地继续降息两次。”Leung还称，除此之外还存在进一步放松政策的可能。

这项调查不包括农业部门，该部门的信心受到乳品与其他商品价格下降的打击；但乳品关键产区的制造业者信心有所下降。

经季节因素调整后，净7%的企业预计总体状况将改善，比例低于上次调查中的20%，并创下近三年来最低水平。