新西兰经济：第二季企业信心降至三年低点，更多企业预计利率下行

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透惠灵顿7月7日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第二季降至三年低点，因经济增长放缓打击了零售企业，而且企业削减了投资计划，与此同时更多的企业预计新西兰利率将进一步下行。
新西兰经济研究所(NZIER)的季度企业观点调查(QSBO)显示，净5%的受访企业预期总体业务状况将会改善，这一比例创下2012年6月以来最低，同时也远远低于前一季的23%。
NZIER表示，该数据意味着明年的经济增速依然低于3%。该研究所预计第二季经济增长2.6%，低于去年底3.5%的增速。
净25%的金融服务企业预期国内利率将在未来12个月内下降，上一季度则是净4%的企业预期降息。
NZIER经济学家Christina Leung在简报中说：“新西兰央行已经暗示该行重点放在增加需求以及确保总体通胀率向2%回归，有鉴于此，该行或仍有余地继续降息两次。”Leung还称，除此之外还存在进一步放松政策的可能。
这项调查不包括农业部门，该部门的信心受到乳品与其他商品价格下降的打击；但乳品关键产区的制造业者信心有所下降。
经季节因素调整后，净7%的企业预计总体状况将改善，比例低于上次调查中的20%，并创下近三年来最低水平。
该调查的产能利用率指标从上一季的92.3%升至纪录新高93.4%。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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