金砖国家：7月6日股汇市收盘纵览

路透7月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月6日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌2.16%或20.87点，报943.44点。

中国股市：沪综指震荡收升2.4%，蓝筹股护盘拉抬股指但中小盘个股普跌

中国汇市：人民币收创近两周新低，央行放水救股市令汇市承压

香港股市：录得三年来最大单日跌幅，受希腊危机担忧拖累

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巴西股市：拉美股市普遍下挫，巴西指标Bovespa指数 早盘在平盘上下波动，终场收跌0.7%报52,149.37点。

巴西汇市：拉美货币走低，因希腊公投以压倒性的票数反对债权人的援助提案；但跌势温和，因投资者押注希腊问题的影响有限。雷亚尔 收报3.1404/21，上日收报3.1386/93。

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南非股市：跌至两周低位，因非洲最大的移动运营商MTN 旗下南非公司执行长宣布因个人原因辞职后，该公司股价大跌近3%。Top-40指数 收低1.34%，至45,732.42点。大盘综合指数 跌1.13%，报51,381.22点。

南非汇市：希腊公投结果拖累兰特兑美元下跌，但料进一步跌幅受限

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印度股市：自早盘下挫逾1%的跌势中反弹，并创近两个半月来最高收位，得益于制药商Cipla 和Dr.Reddy's Laboratories等防御类股尾盘上扬。指标BSE指数 收高0.41%至28,208.76点；NSE指数 收升0.44%至8,522.15点。

印度汇市：卢比兑美元 收在两个多月高位63.40/63.41，因外界预计当局将调整对海外投资该国公债的限制，从而点燃更多外资流入的憧憬，扳回早盘因希腊债务危机录得的跌幅。卢比上日收盘报63.44/63.45。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收跌1.82%，报902.880点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.02%，报495.33点。