《独家新闻》英国政府拟在两年内出售对苏皇的半数持股--消息

然而该行重整耗费的时间，却远高过接受国家金援的莱斯银行集团 。英国政府正逐步出售所持有的莱斯银行股份且可获利，并计划明年让莱斯银行重回完全由民间所有。

一位消息人士表示，首次将于9月对退休基金和保险商等金融机构出售苏皇股权，可能筹集约15亿英镑。

然而巨大的挑战仍可能搅乱售股计划。最大的挑战可能是，苏皇在美国即将面对不当出售抵押支持证券(MBS)相关的和解官司。上月的法庭文件显示，苏皇可能需支付130亿美元以进行和解。

另外苏皇还必须支付财政部11.8亿英镑，以撤销让政府有优先派息权的安排。