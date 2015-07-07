《独家新闻》英国政府拟在两年内出售对苏皇的半数持股--消息

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
然而该行重整耗费的时间，却远高过接受国家金援的莱斯银行集团 。英国政府正逐步出售所持有的莱斯银行股份且可获利，并计划明年让莱斯银行重回完全由民间所有。
一位消息人士表示，首次将于9月对退休基金和保险商等金融机构出售苏皇股权，可能筹集约15亿英镑。
然而巨大的挑战仍可能搅乱售股计划。最大的挑战可能是，苏皇在美国即将面对不当出售抵押支持证券(MBS)相关的和解官司。上月的法庭文件显示，苏皇可能需支付130亿美元以进行和解。
另外苏皇还必须支付财政部11.8亿英镑，以撤销让政府有优先派息权的安排。
苏皇股价周一收低3.6%，与受希腊公投余波打压的欧洲银行类股下跌走势一致。(完) (编译 王丽鑫/张若琪/孙国玉/张荻 审校 许娜/徐文焰/郑茵/李爽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。