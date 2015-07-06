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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 07:14 BJT

全球汇市：最近一周投机客削减美元净多仓，欧元净空仓上升--CFTC/路透

路透7月6日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周一
公布的数据，最近一周汇市投机客削减美元多头仓位。
    
    6月30日止当周，美元净多仓降至251.1亿美元，此前一周为260.7亿
美元。这是连续第三周美元净多仓低于300亿美元。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    美元多仓下降符合美元6月当月疲弱走势。美元指数上月跌约1.5%，
因美国联邦储备理事会(美联储，FED)何时开始升息仍不明朗。
    
    同时，欧元的净空仓从99,306口上升至100,035口。欧元净空仓增加
反映了希腊情势的不确定性。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
        
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
                6月30日当周           前一周
    多头仓位       45,479            39,019
    空头仓        124,301           126,736
    净仓位        -78,822           -87,717
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                6月30日当周           前一周
    多头仓位       65,554            67,867
    空头仓位      165,589           167,173
    净仓位       -100,035           -99,306

    英镑(62,500英镑为1口)           
                6月30日当周           前一周
    多头仓位       53,656           51,530
    空头仓位       66,415           73,724
    净仓位        -12,759          -22,194

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 6月30日当周          前一周
    多头仓位        9,559            9,910
    空头仓位        2,704            2,838
    净仓位          6,855            7,072
    
    加元(100,000加元为1口)           
                 6月30日当周          前一周
    多头仓位        23,105           18,270
    空头仓位        46,555           35,849
    净仓位         -23,450          -17,579
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  6月30日当周         前一周
    多头仓位        54,909           56,099
    空头仓位        66,940           65,151
    净仓位         -12,031           -9,052
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  6月30日当周         前一周
    多头仓位        16,949           19,661
    空头仓位        33,015           33,224
    净仓位         -16,066          -13,563  (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张涛)

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