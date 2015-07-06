全球汇市：最近一周投机客削减美元净多仓，欧元净空仓上升--CFTC/路透

路透7月6日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周一 公布的数据，最近一周汇市投机客削减美元多头仓位。 6月30日止当周，美元净多仓降至251.1亿美元，此前一周为260.7亿 美元。这是连续第三周美元净多仓低于300亿美元。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 美元多仓下降符合美元6月当月疲弱走势。美元指数上月跌约1.5%， 因美国联邦储备理事会(美联储，FED)何时开始升息仍不明朗。 同时，欧元的净空仓从99,306口上升至100,035口。欧元净空仓增加 反映了希腊情势的不确定性。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 6月30日当周 前一周 多头仓位 45,479 39,019 空头仓 124,301 126,736 净仓位 -78,822 -87,717 欧元(125,000欧元为1口) 6月30日当周 前一周 多头仓位 65,554 67,867 空头仓位 165,589 167,173 净仓位 -100,035 -99,306 英镑(62,500英镑为1口) 6月30日当周 前一周 多头仓位 53,656 51,530 空头仓位 66,415 73,724 净仓位 -12,759 -22,194 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 6月30日当周 前一周 多头仓位 9,559 9,910 空头仓位 2,704 2,838 净仓位 6,855 7,072 加元(100,000加元为1口) 6月30日当周 前一周 多头仓位 23,105 18,270 空头仓位 46,555 35,849 净仓位 -23,450 -17,579 澳元(100,000澳元为1口) 6月30日当周 前一周 多头仓位 54,909 56,099 空头仓位 66,940 65,151 净仓位 -12,031 -9,052 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 6月30日当周 前一周 多头仓位 16,949 19,661 空头仓位 33,015 33,224 净仓位 -16,066 -13,563 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张涛)