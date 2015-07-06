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市场报道 | 2015年 7月 7日 星期二 07:16 BJT

CFTC报告：COMEX期铜6月30日持仓报告(表)

路透7月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年6月30日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(166,278口)

59,718 81,525 14,922 77,411 52,697 152,051 149,144 14,227 17,134

较6月23日变动(未平仓合约：减少18,357口) 　　 5,625 3,793 -12,267 -10,697 -8,898 -17,339 -17,372 -1,018 -985

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.9 49.0 9.0 46.6 31.7 91.4 89.7 8.6 10.3

各类交易商数量(总计为264家)

83 104 49 51 46 162 181(完)

(编译 李爽 审校 张若琪)

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