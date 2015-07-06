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货币新闻 | 2015年 7月 7日 星期二 07:27 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--7月7日至7月14日

汤森路透7月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

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7月 8日 AMC Q2 2015 美国铝业(Alcoa)

7月 9日 BMO Q2 2015 百事可乐(PepsiCo)

7月 9日 11:00 Q3 2015 Walgreens Boots Alliance Inc

7月14日 AMC Q2 2015 CSX Corp

7月14日 BMO Q2 2015 Fastenal Co

7月14日 BMO Q2 2015 强生(Johnson & Johnson)

7月14日 11:00 Q2 2015 摩根大通(JPMorgan Chase & Co)

7月14日 12:00 Q2 2015 富国银行(Wells Fargo)

7月14日 AMC Q2 2015 百胜集团(Yum Brands)

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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