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市场报道 | 2015年 7月 7日 星期二 07:16 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货6月30日持仓报告(表)

路透7月6日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年6月30日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,308,355口)

409,204 298,635 185,269 598,044 612,459 1192517 1096363 115,838 211,992

较6月23日变动(未平仓合约：减少118,650口)

24,709 -132,173 -47,926 -77,324 52,540 -100,541 -127,559 -18,109 8,909

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.3 22.8 14.2 45.7 46.8 91.1 83.8 8.9 16.2

各类交易商数量(总计为707家)

180 134 163 212 297 479 539(完)

(编译 李爽 审校 张若琪)

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