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市场报道 | 2015年 7月 7日 星期二 07:17 BJT

CFTC报告：COMEX期金6月30日持仓报告(表)

路透7月6日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年6月30日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(442,301口)

194,476 127,321 46,169 163,797 238,566 404,442 412,056 37,859 30,245

较6月23日变动(未平仓合约：增加11,323口)

-8,468 19,491 4,902 13,353 -12,766 9,787 11,627 1,536 -304

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.0 28.8 10.4 37.0 53.9 91.4 93.2 8.6 6.8

各类交易商数量(总计为304家)

132 96 79 54 50 227 192 (完)

(编译 李爽 审校 张若琪)

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