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市场报道 | 2015年 7月 7日 星期二 07:23 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货6月30日持仓报告(表)

路透7月6日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年6月30日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,670,091口)

483,021 154,842 528,492 583,581 915,252 1595094 1598586 74,997 71,505

较6月23日变动(未平仓合约：增加20,066口)

3,020 2,274 2,124 13,151 9,863 18,295 14,261 1,771 5,805

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.9 9.3 31.6 34.9 54.8 95.5 95.7 4.5 4.3

各类交易商数量(总计为350家)

117 104 147 89 107 284 295 (完)

(编译 李爽 审校 孙茉莉)

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