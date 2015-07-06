CFTC报告：NYMEX原油期货6月30日持仓报告(表)

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透7月6日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年6月30日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,670,091口)
483,021 154,842 528,492 583,581 915,252 1595094 1598586 74,997 71,505
较6月23日变动(未平仓合约：增加20,066口)
3,020 2,274 2,124 13,151 9,863 18,295 14,261 1,771 5,805
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.9 9.3 31.6 34.9 54.8 95.5 95.7 4.5 4.3
各类交易商数量(总计为350家)
117 104 147 89 107 284 295 (完)
(编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。