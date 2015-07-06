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市场报道 | 2015年 7月 7日 星期二 07:23 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货6月30日持仓报告(表)

路透7月6日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年6月30日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(181,083口)

85,323 32,465 7,866 71,871 132,825 165,060 173,156 16,023 7,927

较6月23日变动(未平仓合约：增加17,617口)

16,376 -6,982 -864 -1,816 26,546 13,696 18,700 3,921 -1,083

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

47.1 17.9 4.3 39.7 73.4 91.2 95.6 8.8 4.4

各类交易商数量(总计为265家)

118 60 44 48 62 183 153 (完)

(编译 李爽 审校 龚芳)

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