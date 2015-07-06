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货币新闻 | 2015年 7月 7日 星期二 07:25 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货6月30日持仓报告(表)

路透7月6日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年6月30日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(665,965口)

192,644 112,528 97,414 327,959 368,836 618,017 578,778 47,948 87,187

较6月23日变动(未平仓合约：减少35,573口)

378 -49,520 -21,092 -12,155 48,141 -32,869 -22,471 -2,704 -13,102

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.9 16.9 14.6 49.2 55.4 92.8 86.9 7.2 13.1

各类交易商数量(总计为586家)

168 165 160 149 199 418 443 (完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)

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