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市场报道 | 2015年 7月 7日 星期二 07:28 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货6月30日持仓报告(表)

路透7月6日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年6月30日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(389,170口)

118,918 117,011 75,416 155,171 153,872 349,505 346,299 39,665 42,871

较6月23日变动(未平仓合约：减少44,771口)

11,331 -34,131 -27,019 -30,009 15,239 -45,697 -45,911 926 1,140

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.6 30.1 19.4 39.9 39.5 89.8 89.0 10.2 11.0

各类交易商数量(总计为382家)

123 110 113 88 112 277 282 (完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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