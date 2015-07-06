版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 07:59 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月7日

路透香港7月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1
美元=7.7526港元 )
    
    美国股市周一在震荡交投中收低，道琼工业指数 收跌46.53点，或0.26%，至17,683.58点
；因希腊公投结果显示支持政府拒绝撙节条件的民众占压倒性多数，且中国实施紧急措施阻止股市
大跌。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       137.690   -2.19      50789            10.675      -0.61
 中国铝业                      10.880  -10.53     139863             3.374       1.62
 中国移动                      62.660   -3.11     263069            97.156       0.78
 中国人寿                      20.460   -3.94     179909            31.724       0.55
 中石油                       108.700   -1.74      38460             8.427      -0.97
 中石化                        82.930   -1.65      39057             6.429      -1.09
 汇丰控股                      44.260   -2.04    1855345            68.626       1.07
 中电信                        56.660   -3.26      18383             4.393       0.75
 中国联通                      14.660   -6.27     155828            11.365       0.58
 兖州煤业                       6.710  -11.48      52197             5.202      -0.15
 华能国际                      47.830   -6.82      16324             9.270       0.44
 南方航空                      50.400   -8.66      32397             7.815       2.02
 东方航空                      37.500   -5.18      16148             5.814       0.08
 中芯国际                       4.820   -8.71      57105             0.747       0.99
 （完）

 (整理　梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐