《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月7日

路透香港7月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1 美元=7.7526港元 ) 美国股市周一在震荡交投中收低，道琼工业指数 收跌46.53点，或0.26%，至17,683.58点 ；因希腊公投结果显示支持政府拒绝撙节条件的民众占压倒性多数，且中国实施紧急措施阻止股市 大跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 137.690 -2.19 50789 10.675 -0.61 中国铝业 10.880 -10.53 139863 3.374 1.62 中国移动 62.660 -3.11 263069 97.156 0.78 中国人寿 20.460 -3.94 179909 31.724 0.55 中石油 108.700 -1.74 38460 8.427 -0.97 中石化 82.930 -1.65 39057 6.429 -1.09 汇丰控股 44.260 -2.04 1855345 68.626 1.07 中电信 56.660 -3.26 18383 4.393 0.75 中国联通 14.660 -6.27 155828 11.365 0.58 兖州煤业 6.710 -11.48 52197 5.202 -0.15 华能国际 47.830 -6.82 16324 9.270 0.44 南方航空 50.400 -8.66 32397 7.815 2.02 东方航空 37.500 -5.18 16148 5.814 0.08 中芯国际 4.820 -8.71 57105 0.747 0.99 （完） (整理 梁慧仪)