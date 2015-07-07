《香港报摘》--经济日报7月7日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--港股两面受敌，成为中外投资者＂提款机＂，即市最多急挫1,313点，四年最伤。环球六大金融机构认为，港股短线未脱波动，A股＂救市战＂后难望急弹。
* 其他：
--港交所 股价昨随大市急跌一成，高盛在短短三个月内改变看法，并将评级降至＂沽售＂，并列举三大原因吁沽港交所，削目标价至220港元。惟大和仍力撑港交所前景理想，长线续受惠内地资金走出去。
--中国海外发展 公布，已决定分拆物业管理业务中海物业，并以介绍形式独立上市，将透过实物分派其于中海物业的全部股份予公司股东。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。