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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 08:21 BJT

《香港报摘》--经济日报7月7日

* 要闻版头条：

--港股两面受敌，成为中外投资者＂提款机＂，即市最多急挫1,313点，四年最伤。环球六大金融机构认为，港股短线未脱波动，A股＂救市战＂后难望急弹。

* 其他：

--港交所 股价昨随大市急跌一成，高盛在短短三个月内改变看法，并将评级降至＂沽售＂，并列举三大原因吁沽港交所，削目标价至220港元。惟大和仍力撑港交所前景理想，长线续受惠内地资金走出去。

--中国海外发展 公布，已决定分拆物业管理业务中海物业，并以介绍形式独立上市，将透过实物分派其于中海物业的全部股份予公司股东。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)

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