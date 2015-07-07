《香港报摘》--信报7月7日

* 要闻版头条：

--港股周一开局重伤，恒指昨天大泻3.18%，市值极速蒸发逾1.3万亿港元。昨有1,547只股下跌，逾30只股跌逾30%，并有217只牛熊证被强制收回，为历史第二高纪录。

* 其他：

--富达国际投资香港机构业务投资策略董事陈宇昕认为，未来数日股票市场仍较为波动，但牛市调整是正常现象，由于欧美、日本及中国经济有改善迹象，她对包括中港股市下半年前景依然看好。

--最新的公众谘询文件显示，香港政府提出将港珠澳大桥香港口岸人工岛的主题定为＂世界汇流＂，日后除了设通关口岸和道路网外，上盖及地底会规划作商业发展，总楼面面积最高达50万平方米（约近540万平方尺）。

--英国天空新闻台引述消息人士报道，复星国际 已向英国高档婴儿车制造商Silver Cross提出收购建议，可能在未来数日内达成，交易总值达5,000万英镑。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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