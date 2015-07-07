《香港报摘》--信报7月7日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--港股周一开局重伤，恒指昨天大泻3.18%，市值极速蒸发逾1.3万亿港元。昨有1,547只股下跌，逾30只股跌逾30%，并有217只牛熊证被强制收回，为历史第二高纪录。
* 其他：
--富达国际投资香港机构业务投资策略董事陈宇昕认为，未来数日股票市场仍较为波动，但牛市调整是正常现象，由于欧美、日本及中国经济有改善迹象，她对包括中港股市下半年前景依然看好。
--最新的公众谘询文件显示，香港政府提出将港珠澳大桥香港口岸人工岛的主题定为＂世界汇流＂，日后除了设通关口岸和道路网外，上盖及地底会规划作商业发展，总楼面面积最高达50万平方米（约近540万平方尺）。
--英国天空新闻台引述消息人士报道，复星国际 已向英国高档婴儿车制造商Silver Cross提出收购建议，可能在未来数日内达成，交易总值达5,000万英镑。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。