《香港报摘》--其他报纸重要消息7月7日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 明报：
--花旗环球个人银行投资策略及研究部主管张敏华表示，现在是吸纳港股时机，A股此刻估值亦属合理，具上升空间；全年仍继续看好恒指可上试32,000点。
* 苹果日报：
--星展香港财资市场部执行董事王良享称，随着中央于过去周末连环出手托市，已纾缓内地资金链紧张情况，本港昨日隔夜拆息仅3.88厘；他预料，本港人币拆息最快于本周三回落，隔夜拆息有望降至2厘水平。
* 东方日报：
--新地 副董事总经理雷霆表示，今次股市只是短期波动，对集团往后推盘部署无影响。
* 文汇报：
--黑石集团 昨日宣布，委任张利平为高级合伙人及大中华区主席。他将驻守香港，为集团管理和区域内各业务单位提供战略建议与指导，以助公司在区内实现业务扩展。（完）
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。