《香港报摘》--其他报纸重要消息7月7日

* 明报：

--花旗环球个人银行投资策略及研究部主管张敏华表示，现在是吸纳港股时机，A股此刻估值亦属合理，具上升空间；全年仍继续看好恒指可上试32,000点。

* 苹果日报：

--星展香港财资市场部执行董事王良享称，随着中央于过去周末连环出手托市，已纾缓内地资金链紧张情况，本港昨日隔夜拆息仅3.88厘；他预料，本港人币拆息最快于本周三回落，隔夜拆息有望降至2厘水平。

* 东方日报：

--新地 副董事总经理雷霆表示，今次股市只是短期波动，对集团往后推盘部署无影响。

* 文汇报：

--黑石集团 昨日宣布，委任张利平为高级合伙人及大中华区主席。他将驻守香港，为集团管理和区域内各业务单位提供战略建议与指导，以助公司在区内实现业务扩展。（完）