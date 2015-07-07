《中国重要政经日程》--7月7日

==========================今日重要政经日程==========================

7/7(周二)

--金砖国家新开发银行在俄罗斯莫斯科召开第一次理事会会议，任命董事会成员和首任领导层，制定理事会和董事会议事规则，商讨银行5年发展战略。据了解，银行首任管理层将于本月中旬赴上海就任。印度已提名卡马特先生出任金砖银行首任行长。

==========================近期重要政经日程==========================

7/8-7/9(周三、周四)

--习近平将赴俄罗斯乌法出席金砖国家领导人第七次会晤。本次金砖峰会讨论的主要议题是金砖国家经济发展纲要，这一经济文件将决定金砖国家未来多年的发展。

7/9-7/10(周四、周五)

--习近平将赴俄罗斯出席上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议。本次上合峰会的主要议题是计划通过确定本组织内工作优先方向的新基础性文件——《上合组织至2025年发展战略》，并就扩员问题作出决定。

7/9（周四）

--新浪财经主办的“2015（第三届）银行业发展论坛”在北京金融街威斯汀大酒店举办。

7/15（周三）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度/上半年国内生产总值(GDP)等数据。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程