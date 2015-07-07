企业并购：Teva加码20亿美元意图收购Mylan--彭博

路透7月6日 - 彭博周一引述知情人士报导，Teva Pharmaceutical Industries 准备将并购Mylan 的价码拉高20亿美元至430亿美元。

彭博指出，这项收购要约最快可能在本周宣布。

彭博报导，Teva可能开价以每股86-88美元收购Mylan，高于4月时的每股82美元。

Mylan于4月时回绝Teva价值400亿美元的收购要约，指称Teva严重低估公司身价；Mylan并加快脚步进行对Perrigo 达340亿美元的敌意并购，以期抵御Teva的收购。

据汤森路透估算，Mylan截至周四收盘的市值为343.6亿美元。

Mylan未能立即置评，Teva则拒绝置评。(完)