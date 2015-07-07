《中国报摘》--中国证券报7月7日

* 头版头条:

--一些经济界人士认为，中国经济整体上有望在三季度触底；中国市场需求十分充裕，经济全面向好的趋势没有变化，其中上市公司业绩保持持续增长。虽然近期股票市场出现了急速回调，但是股票市场长期向好的基础没有动摇，今后几年A股有望走出“小回大涨”的长牛行情。

* 其他:

--截至6日晚，共62家公募基金公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，发布公告公开具体落实措施。据统计，57家公募基金公司运用固有资金21.62亿元人民币已经或即将投资旗下偏股型基金；58家公募基金公司表示，其高管或基金经理将投资旗下偏股型基金。

--上海证券交易所盘后公开交易信息（龙虎榜）显示，7月2日-6日的三个交易日内，某机构专用席位出现在中国石油 、金地集团 、中国远洋 等30只股票的公开交易信息中，累计买入金额逾58亿元。