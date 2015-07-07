《中国报摘》--中国证券报7月7日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--一些经济界人士认为，中国经济整体上有望在三季度触底；中国市场需求十分充裕，经济全面向好的趋势没有变化，其中上市公司业绩保持持续增长。虽然近期股票市场出现了急速回调，但是股票市场长期向好的基础没有动摇，今后几年A股有望走出“小回大涨”的长牛行情。
* 其他:
--截至6日晚，共62家公募基金公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，发布公告公开具体落实措施。据统计，57家公募基金公司运用固有资金21.62亿元人民币已经或即将投资旗下偏股型基金；58家公募基金公司表示，其高管或基金经理将投资旗下偏股型基金。
--上海证券交易所盘后公开交易信息（龙虎榜）显示，7月2日-6日的三个交易日内，某机构专用席位出现在中国石油 、金地集团 、中国远洋 等30只股票的公开交易信息中，累计买入金额逾58亿元。
--为稳定投资者对上市公司的市场预期，周一上海莱士 、凯迪电力 、华鼎股份 等多家公司大股东、实际控制人、上市公司高管等通过增持、承诺不减持、延迟锁定期等多种方式出手护盘。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。