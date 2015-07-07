版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 08:16 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月7日

* 头版头条:

--一些经济界人士认为，中国经济整体上有望在三季度触底；中国市场需求十分充裕，经济全面向好的趋势没有变化，其中上市公司业绩保持持续增长。虽然近期股票市场出现了急速回调，但是股票市场长期向好的基础没有动摇，今后几年A股有望走出“小回大涨”的长牛行情。

* 其他:

--截至6日晚，共62家公募基金公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，发布公告公开具体落实措施。据统计，57家公募基金公司运用固有资金21.62亿元人民币已经或即将投资旗下偏股型基金；58家公募基金公司表示，其高管或基金经理将投资旗下偏股型基金。

--上海证券交易所盘后公开交易信息（龙虎榜）显示，7月2日-6日的三个交易日内，某机构专用席位出现在中国石油 、金地集团 、中国远洋 等30只股票的公开交易信息中，累计买入金额逾58亿元。

--为稳定投资者对上市公司的市场预期，周一上海莱士 、凯迪电力 、华鼎股份 等多家公司大股东、实际控制人、上市公司高管等通过增持、承诺不减持、延迟锁定期等多种方式出手护盘。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐