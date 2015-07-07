版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 08:15 BJT

香港个股：秦港股份建议发行至多5.58亿股A股，集资建新码头及还贷款

路透香港7月7日 - 中国码头营运商--秦皇岛港股份有限公司 周二宣布，拟向中国监管机构提交A股发行申请，规模不超过5.58亿股A股，集资所得将用于新建码头、购置设备及偿还银行借款等。

公司的声明称，A股上市地将为上海证券交易所，A股发行仅限于发行新股，现有股东不会转让所持股份。

秦港股份表示，稍后将召开临时股东会，就建议发行A股须寻求股东批准，经批准后，A股发行方案的有效期为24个月。

建议发行的5.58亿股A股相当于公司经扩大后已发行股本约9.99%，届时H股比例将由16.5%摊薄至14.85%。

秦港股份H股在2013年12月上市。该股周一收报3.67港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐