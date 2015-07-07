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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 08:18 BJT

《汇市简讯》澳元/美元交投活跃，关注澳洲央行政策决定

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    * 澳元/美元跌破0.7480，受卖盘打压
    * 市场人气转为偏空，因中国忧虑和大宗商品跌势加剧
    * 原油周一大跌7%，铁矿石跌4.0%，铜价跌近3.0%
    * 市场将关注上海股市走势，周一此间市场反弹
    * 关注澳洲央行0430GMT公布的政策决定，预计不会降息
    * 市场还将关注澳洲央行对澳元汇率、中国和希腊等外部风险的评论
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 戴素萍)

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