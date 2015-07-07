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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 08:50 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月7日-7月14日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。     
 日期   时间    国家     规模       发行细节
 7/7            美国                发售三年期公债
 7/7            英国                标售票息3.5%的2045年到期公
                                    债
 7/7            日本                标售10年期通胀保值债券
 7/8            美国                发售10年期公债
 7/8            德国     40亿欧元   标售两年期联邦债券
 7/8            日本                标售六个月期贴现国库券
 7/9            日本                标售三个月期贴现国库券
 7/9            日本                标售30年期公债
 7/9            美国                发售30年期公债
 7/10           意大利              标售国库券
 7/13   1350    法国                标售国库券(BTF)
 7/13           德国     20亿欧元   标售国库券
 7/13           意大利              标售中长期公债
 7/14           日本                标售12个月期贴现国库券
 7/14           日本                加强流动性标售
 7/14           西班牙              标售六个月和12个月期国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 许娜)

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