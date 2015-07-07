《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月7日

*工商时报：

--银行积极到海外设立据点，却面临〞无人愿意去〞的人才荒，台湾银行近期关注中东发展商机，内部评估有意至中东设立分行，就面临没有行员想去的情形，现在内部正积极沟通中，近期招募新人时更事先注明可能赴大陆、南非等地据点派驻，希望藉此克服海外人才不足的问题。

--金融监理要更贴近市场，金管会首度启动〞实习计划〞。金管会主委曾铭宗6日表示，希望官员能有金融市场的实务经验，因此启动各局组长级以下自愿性实习，就其主管的业务，到证交所等周边单位、公股金融机构进行为期2-4周的实习。

*经济日报：

--华硕 宣布受希腊债务风暴延烧影响，华硕希腊办事处即日起暂停营运，并停止出货至希腊市场。华硕是本土品牌厂当中，第一家宣布因希腊债务风暴，暂停当地业务的业者

--因应数位金融3.0，金管会将要求所有金融机构在今年底前，提出金融从业人员如何因应转型的具体计画，包括未来一到三年营运计画、工作内容如何转型及强化员工IT(资通讯)等能力。

--攸关5.3兆(万亿)台币的中小企业放款余额的〞债务清理法〞(债清法)，行政院将和司法院即将进行攻防。据了解，银行公会预计本周内，将说帖呈报给金管会，透过金管会在协商时，全力为银行业者争取权益，特别是争议最大的债清法第110条，也就是债务人能否用拍定价格将抵押品买回。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。