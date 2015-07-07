更新版 1-韩股业绩：三星电子第二季获利初估低于预期，供应瓶颈限制手机销量

一些分析师相信，S6 edge曲屏手机缺货影响了公司该季度的销售，尽管三星表示，预期S6系列平面和曲屏手机合并营收料创公司纪录新高。

S6 edge手机缺货可能让三星错失在苹果 新款iPhone手机于9月推出前提高营收的绝佳机会。该公司称，已经通过增加产能的办法来解决这一问题。

分析师表示，部分新兴经济体汇率波动以及中国和欧洲等主要经济体经济疲软，也有可能拖累该公司的销售。

分析师称，芯片部门可能仍然是公司的盈利大户，系统芯片业务营收增长料可弥补个人电脑动态随机存取记忆体(DRAM)芯片价格下滑的影响。(完)