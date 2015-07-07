重发-国际油市：油价企稳，上日因希腊拒绝纾困条件而大跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“原油价格触及两个月低点，因对欧洲与亚洲经济稳定性疑虑升温。从供应面来看，当伊朗供应增加，新的供应量进入市场后，料与俄罗斯的销售产生竞争，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周二表示。
世界主要大国与伊朗正协商核协议，可望终结德黑兰所受的制裁，重新开启对已然供应过剩的市场进行出口，不过外交消息人士周一对路透表示，诸多重要问题仍未解决。
并非所有分析师都看空油价前景。
美国PIRA Energy Group在周二公布的一份报告中表示，“随着库存居高不下的情况已较一般预期大为缓和，油市失衡最糟糕的情况已经结束，”而且“长期供需基本面利多。”(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张若琪/李爽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。