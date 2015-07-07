重发-国际油市：油价企稳，上日因希腊拒绝纾困条件而大跌

“原油价格触及两个月低点，因对欧洲与亚洲经济稳定性疑虑升温。从供应面来看，当伊朗供应增加，新的供应量进入市场后，料与俄罗斯的销售产生竞争，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周二表示。

世界主要大国与伊朗正协商核协议，可望终结德黑兰所受的制裁，重新开启对已然供应过剩的市场进行出口，不过外交消息人士周一对路透表示，诸多重要问题仍未解决。

并非所有分析师都看空油价前景。

美国PIRA Energy Group在周二公布的一份报告中表示，“随着库存居高不下的情况已较一般预期大为缓和，油市失衡最糟糕的情况已经结束，”而且“长期供需基本面利多。”(完)

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