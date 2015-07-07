中国证券：203家公司今加入停牌阵营，近四分之一股票处于停牌状态

路透上海7月7日 - 在近期中国A股市场出现“股灾”之时，沪深两市停牌的上市公司明显增多。据证券时报周二报导，光线传媒 、中青宝 等203家上市公司今日发布停牌公告。至此一周以内，A股2,808家上市公司中，至少有23%的公司目前处于停牌状态。

从新近停牌或延期复牌公司的停牌事由来看，多为筹划重大事项、重大资产重组和非公开发行。其中，绝大部分公司并未披露停牌具体原因。

报导统计，两市有406家公司拟因筹划重大事项宣布停牌或继续停牌。此外，新时达 等64家公司因筹划重大资产重组处于停牌状态；四环生物 等58家公司停牌事由为非公开发行股票；大元股份 等19家上市公司则因员工持股计划而停牌等。 此外，从板块来看，过去一周，中小板发布停牌公告公司比例最多，有243家宣布停牌或继续停牌，约占中小板公司总数的31%；创业板次之，147家公司宣布停牌或继续停牌，约占创业板公司总数30%。