中国证券：203家公司今加入停牌阵营，近四分之一股票处于停牌状态

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月7日 - 在近期中国A股市场出现“股灾”之时，沪深两市停牌的上市公司明显增多。据证券时报周二报导，光线传媒 、中青宝 等203家上市公司今日发布停牌公告。至此一周以内，A股2,808家上市公司中，至少有23%的公司目前处于停牌状态。
从新近停牌或延期复牌公司的停牌事由来看，多为筹划重大事项、重大资产重组和非公开发行。其中，绝大部分公司并未披露停牌具体原因。
报导统计，两市有406家公司拟因筹划重大事项宣布停牌或继续停牌。此外，新时达 等64家公司因筹划重大资产重组处于停牌状态；四环生物 等58家公司停牌事由为非公开发行股票；大元股份 等19家上市公司则因员工持股计划而停牌等。 此外，从板块来看，过去一周，中小板发布停牌公告公司比例最多，有243家宣布停牌或继续停牌，约占中小板公司总数的31%；创业板次之，147家公司宣布停牌或继续停牌，约占创业板公司总数30%。
自跌停潮以来，投资者亦期待上市公司能借停牌“避震”，不少股民称停牌公司为“良心公司”。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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