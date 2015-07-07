中国证券：57家基金投资旗下偏股基金，部分险资加仓绩优股--报载

路透北京7月7日 - 中国政府连续出手稳定暴跌的股市，基金和保险资金亦主动加入“救市”大军。中国证券报报道，57家公募基金公司运用固有资金21.62亿元人民币已经或即将投资旗下偏股型基金，同时部分险资正谋求结构性投资机会。

报道并指出，部分保险资金正在遴选此轮调整中被错杀的绩优股，一些保险机构已初步明确加仓份额，保险资金7月在权益类资产配置上有望维持一定水平。

“经过调整，价值‘洼地’逐步显现，一些绩优股存在被错杀的情况，这为保险资金加仓提供了机会。”报道援引保险机构人士称。

报道还引述保险资管人士表示，在大类资产配置上，近期险资已有增量资金入场；蓝筹ETF、蓝筹股将成为主要投资标的，短期内，超跌反弹的结构性机会将成为保险资金介入良机。

一些保险机构判断，在市场筑底的过程中，部分标的的投资价值将逐渐显现；险资的试探性加仓对于稳定市场情绪、持续注入长期资金将起到积极作用。

此外，私募基金也积极出手。深圳前海旗隆基金和深圳菁英时代基金拟分别出资5,000万元和2亿元认购旗下基金。

为进一步抑制过度交易，中国金融期货交易所周一晚间发布官方微博称，决定自周二（7日）起，对中证500指数期货<0#CIC:>客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。