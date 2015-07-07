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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 08:47 BJT

《全球汇市》欧元略微下滑，澳洲利率决议出炉前澳元小跌

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1044 1.1055 -0.10 -8.70 1.2097

美元/日圆 122.76 122.55 +0.17 +2.57 119.68

欧元/日圆 135.58 135.48 +0.07 -6.35 144.78

美元/瑞郎 0.9432 0.9425 +0.07 -5.12 0.9941

英镑/美元 1.5590 1.5601 -0.07 +0.11 1.5573

美元/加元 1.2657 1.2651 +0.05 +8.94 1.1618

澳元/美元 0.7482 0.7495 -0.17 -8.40 0.8168

新西兰元/美元 0.6672 0.6686 -0.21 -14.43 0.7797

澳元/日圆 91.850 91.860 -0.01 -6.04 97.750

新西兰元/日圆 81.910 81.940 -0.04 -12.22 93.310

英镑/日圆 191.38 191.19 +0.10 +2.68 186.38

澳元/新西兰元 1.1211 1.1205 +0.05 +7.09 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/张涛/戴素萍/李爽 审校 龚芳/孙茉莉/王丽鑫/许娜)

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