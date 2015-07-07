《全球汇市》欧元略微下滑，澳洲利率决议出炉前澳元小跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1044 1.1055 -0.10 -8.70 1.2097
美元/日圆 122.76 122.55 +0.17 +2.57 119.68
欧元/日圆 135.58 135.48 +0.07 -6.35 144.78
美元/瑞郎 0.9432 0.9425 +0.07 -5.12 0.9941
英镑/美元 1.5590 1.5601 -0.07 +0.11 1.5573
美元/加元 1.2657 1.2651 +0.05 +8.94 1.1618
澳元/美元 0.7482 0.7495 -0.17 -8.40 0.8168
新西兰元/美元 0.6672 0.6686 -0.21 -14.43 0.7797
澳元/日圆 91.850 91.860 -0.01 -6.04 97.750
新西兰元/日圆 81.910 81.940 -0.04 -12.22 93.310
英镑/日圆 191.38 191.19 +0.10 +2.68 186.38
澳元/新西兰元 1.1211 1.1205 +0.05 +7.09 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪/张涛/戴素萍/李爽 审校 龚芳/孙茉莉/王丽鑫/许娜)
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