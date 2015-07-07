长江期货：主力净空持仓量稳定，中国期指避险作用显现

以下内容节选自7月7日的《期货日报》：

周一股指期货市场在周末诸多稳定市场的信息提振下，大幅高开，中证500股指期货甚至以涨停开盘。然而短期内过快的上涨，却吸引了大量的抛盘涌现。期指盘中追随现货市场出现强振，IC1507、IF1507、IH1507日内振幅分别达到19.79%、13.65%、9.13%。随着尾盘的反弹，期指均以红盘报收，迎来久违的上涨。

从期现价差来看，笔者认为IH1507涨势更稳健，IH1507收盘升水6.8点，价差相对合理。IF1507收盘升水42.06点，笔者预计该合约存续期内沪深300将受到成分股分红影响约14点。因此实际期现价差预计为56.06点，升水幅度1.4%，隐含利率高达45%。IC1507收盘升水204点，算上期内成分股分红，笔者测算其隐含利率高达95%。过高的期现价差一方面吸引期现套利投资者入场，另一方面为多方入场形成较高成本，并不利于市场企稳上涨。因此，从风格角度而言，笔者相对看好IH的表现。(完)

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